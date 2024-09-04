زيلينسكي: ننجز جميع المهام المحددة في منطقة كورسك الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني ينجز جميع المهام المحددة في عملياته بمنطقة كورسك الروسية.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو، بعد الإشارة إلى تقارير قدمها له قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي: "من المهم للغاية أن يتم إنجاز جميع المهام المحددة في عملية كورسك".



واخترقت قوات أوكرانية الحدود الروسية على نحو مفاجئ في السادس من آب ولا تزال موجودة حتى الآن في كورسك.