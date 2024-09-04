مقتل ضابطين وإصابة أربعة جنود في تفجير مركبة عسكرية في شمال العراق

قُتل ضابطان وأُصيب أربعة جنود الأربعاء في تفجير مركبتهم العسكرية في محافظة كركوك العراقية التي تشهد بشكل متقطع هجمات جهادية، حسبما أفاد مصدر عسكري وآخر طبي وكالة فرانس برس.



وأعلنت بغداد في أواخر 2017 "الانتصار" على تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.



وقال مسؤول في الجيش العراقي في محافظة كركوك بشمال العراق طلب من وكالة فرانس برس عدم الكشف عن هويته: "استشهد ضابط في استخبارات الفرقة الثامنة للجيش العراقي برتبة عقيد مع ضابط برتبة مقدم، فيما أُصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة" في "تفجير عبوة مزروعة في عربة عسكرية".



كذلك، أكّد مصدر طبي مقتل ضابطين وإصابة أربعة جنود في الهجوم.



ولم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع قرب قضاء الدبس الواقع إلى شمال غرب مدينة كركوك وإلى جنوب شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي.



ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن العراقية مع الجيش الأميركي ضد جهاديين في غرب العراق.



وأسفرت الغارة المشتركة في 29 آب عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق صحراوية في الأنبار، كبرى محافظات العراق والحدودية مع سوريا والأردن والسعودية.



وأكد جهاز المخابرات العراقي يومها أن بين القتلى "قيادات خطيرة كانوا يتخذون من صحراء الأنبار ملاذا لهم".