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مقتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري بهجوم انتحاري لهيئة تحرير الشام

أخبار دولية
2024-09-04 | 17:00
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مقتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري بهجوم انتحاري لهيئة تحرير الشام
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مقتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري بهجوم انتحاري لهيئة تحرير الشام

قتل 12 عنصرا من قوات النظام السوري جراء هجوم انتحاري نفّذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حصيلة قتلى هي الأعلى في المنطقة منذ العام الماضي.
     
وقال المرصد: "قُتل 12 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط، نتيجة عملية انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على مواقع تابعة لقوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي" المجاور لمحافظة إدلب.
     
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الهجوم يأتي في إطار "تصعيد بدأته هيئة تحرير الشام منذ مطلع الأسبوع، وتخلّلته هجمات على مواقع لقوات النظام على جبهات عدة"، من دون أن تتضح خلفياته.
     

 

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