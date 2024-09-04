حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة والمطلوب الضغط على نتنياهو وحكومته

أكدت حركة حماس أنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقت إطلاق النار وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.