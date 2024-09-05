غوتيريش: بإمكان الصين وإفريقيا أن تقودا سويًا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة"

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح قِمة منتدى التعاون الصينيّ-الإفريقيّ، في بكين، أنّه بإمكان الصين وإفريقيا إذا ما تعاونتا سويًا أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة".



وقال غوتيريش، مخاطبًا الرئيس الصينيّ شي جينبينغ وضيوفه القادة الأفارقة - الذين بلغ عددهم حوالى 50 زعيمًا - إنّ سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصًا في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدرًا عظيمًا للتجربة والخبرة.



ولفت إلى أن يكون حافزًا لتحولات رئيسية في النظم الغذائية والاتصال الرقميّ.



وأشار إلى أنّه باعتبارها موطنًا لبعض أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، يمكن إفريقيا توظيف الدعم الصينيّ في مجالات مختلفة من التجارة إلى إدارة البيانات والتمويل والتكنولوجيا.



ودعا غوتيريش إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من "ظلم تاريخيّ".



وقال: "من المخزي ألّا يكون للقارة الإفريقية مقعد دائم في مجلس الأمن الدوليّ."