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البابا: الحروب والأزمة البيئية "تهدّد مستقبل البشرية"

أخبار دولية
2024-09-05 | 00:38
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البابا: الحروب والأزمة البيئية &quot;تهدّد مستقبل البشرية&quot;
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البابا: الحروب والأزمة البيئية "تهدّد مستقبل البشرية"

حذّر البابا فرنسيس، خلال لقاء بين الأديان، في جاكرتا، أمام أضخم مسجد، في جنوب شرق آسيا من أنّ الحروب والاحتباس الحراريّ "تهدّد مستقبل البشرية".

وشارك فيه ممثلو الطوائف الرسمية الستة، في إندونيسيا.
     
وقال الحبر الأعظم" "إنّنا نقيّم بمسؤولية الأزمات الخطيرة والمأسوية أحيانًا التي تهدد مستقبل البشرية، ولا سيما الحروب، من دون أن ننسى الأزمة البيئية التي أصبحت عائقًا أمام نمو الشعوب وتعايشها."

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