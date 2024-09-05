الصين تتعهد تمويل مشاريع في أفريقيا بـ50 مليار دولار

تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ تمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واعداً أيضاً بالمساعدة في خلق مليون وظيفة في القارة.



وأكد شي، في خطاب ألقاه في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين أمام القادة الأفارقة، أنّه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار)".



وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده مستعدّة لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة كما في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار.



وأشاد شي كذلك بالتطور الذي شهدته العلاقات بين الصين والقارة السمراء.



ولفت الرئيس الصيني إلى أنّ "العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها".