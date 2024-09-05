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مقتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية

أخبار دولية
2024-09-05 | 00:41
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مقتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية
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مقتل خمسة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطرة في ضربة استهدفت سيارة في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ غارات جوية.
     
وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان سقوط "خمسة شهداء وإصابة خطرة في قصف السيارة بطوباس".
     
وأعلن قال الجيش الإسرائيلي، من جهته، في منشور على تطبيق تلغرام، أنّه شنّ "ثلاث غارات جوية محدّدة الأهداف ضدّ مسلّحين شكّلوا تهديداً للجنود" الإسرائيليين.
     
وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأنّ الجيش إسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة للاجئين في محافظة طوباس حيث سُمع دويّ انفجارات.

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