رئيس جنوب أفريقيا: التنافس على المعادن الأساسية يؤجّج التنافس الجيوسياسيّ

أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في بكين، أنّ التنافس على المعادن الأساسية يؤجّج التنافس الجيوسياسيّ، ممّا يثير تحديات "تشعر بها الدول الأفريقية بشكل أكبر".



وقال، خلال قِمة منتدى التعاون الصينيّ الأفريقيّ، إنّ المنتدى يعكس رغبتهم المشتركة في التحديث والتنمية والتقدم في القارة الأفريقية.