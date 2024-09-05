زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الشمالي لبابوا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وأوضحت الهيئة أنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو، التي تستعد لاستضافة البابا فرنسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأفاد مصوّر يقيم في العاصمة الإقليمية ويواك لوكالة فرانس برس إنّه لم تسجّل أيّ أضرار كبيرة في أعقاب الزلزال.



والزلازل شائعة في بابوا-غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.