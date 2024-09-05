أمنستي تدعو إلى تحقيق دوليّ بجرائم حرب إسرائيلية في غزة

طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة بسبب تدميره "من دون مبرّر" أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطينيّ مع إسرائيل، لإنشاء منطقة عازلة.



وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إنّه بين تشرين الأول 2023 وأيار 2024 وعلى طول الخط الحدوديّ بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني "للتدمير أو لأضرار جسيمة" و59% من المحاصيل الزراعية للتلف.



وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومترًا مربّعًا، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.



وقالت أمنستي إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.



ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنّ "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة".



وأوضحت أنّ "إنشاء +منطقة عازلة+ لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق".



وأرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع تمّوز، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.

