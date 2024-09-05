منظمة الصحة العالمية: نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة اختتمت بنجاح وتمكن خلالها نحو 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرعة الأولى.



وتعليقاً على انتهاء هذه المرحلة، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "عن امتنائه لالتزام جميع الأسر والمهنيين الصحيين والقائمين بالتطعيم الذين جعلوا هذه المرحلة من الحملة ناجحة على الرغم من الظروف السيئة في قطاع غزة".



وطالب "بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، ونواصل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار".



وشارك في حملة التلقيح أكثر من 500 فريق تضمّ مجتمعة ما يقرب من 2200 من المهنيين الصحيين والاختصاصيين الاجتماعيين.



وتلقى الأطفال هذه اللقاحات في 143 موقعاً.