وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحافيّ دوريّ، في برلين إنّ هذه الجولة تعد "الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى منطقة الشرق الأوسط والأدنى منذ هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول 2023".



وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها أنالينا بيربوك في حين يكثف الغربيون، وخاصة واشنطن، ضغوطهم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على على جثث ستة من الرهائن في نفق بجنوب غزة.



وقبيل مغادرتها برلين، قالت بيربوك إنّ "إرهابيي حماس لا يخجلون من القيام بأيّ عمل مهما كان فظيعا".



وأضافت "لهذا السبب، على الرّغم من صعوبة الأمر، يجب الاستمرار في توجيه كل الجهود نحو وقف إطلاق نار إنساني، ممّا يؤدّي إلى إطلاق سراح الرهائن، ويضع حداً للمذبحة، لأنّ لا حلّ عسكرياً، سواء بالنسبة لغزة أو بالنسبة للوضع في الضفة الغربية".



وأكّدت الوزيرة أنّ حلّ الدولتين هو في نهاية المطاف "الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم".