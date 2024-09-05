المشتبه بإطلاقه النار في مدرسة في الولايات المتحدة تلميذ عمره 14 عامًا

أعلنت السلطات الأميركية أنّ المشتبه بإطلاقه النار في مدرسة ثانوية قرب مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، في هجوم خلّف أربعة قتلى الأربعاء، هو تلميذ في المدرسة يبلغ من العمر 14 عاما وقد تم توقيفه في الحال.



وقال كريس هوسي، مدير مكتب التحقيقات في الولاية، خلال مؤتمر صحافي إنّ الفتى استسلم سريعاً فور تدخّل الشرطة و"ستوجّه إليه تهم قتل".



وأضاف أنّ القتلى الأربعة هم تلميذان ومعلّمان.