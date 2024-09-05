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o
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روسيا: عقوبات الولايات المتحدة ضد "آر تي" جزء من "حملة إعلامية" قبل الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
2024-09-05 | 02:38
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روسيا: عقوبات الولايات المتحدة ضد "آر تي" جزء من "حملة إعلامية" قبل الانتخابات الأميركية
رأت روسيا أن العقوبات الأميركية الجديدة التي طالت مسؤولَين في شبكة "آر تي" التابعة للدولة هي جزء من "حملة إعلامية" قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني، لافتة إلى أنها تحضّر ردا على ذلك.
واعتبرت المتحثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية "أنها عملية واضحة، حملة إعلامية... تم التحضير لها منذ فترة طويلة وهي ضرورية قبل المرحلة الأخيرة من الدورة الانتخابية"، مضيفة أنه "بالتأكيد، (الرد) قيد الإعداد".
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