مجلة إلمانية: زيلينسكي سيشارك في اجتماع مجموعة رامشتاين

أعلنت مجلة شبيغل الألمانية أنّ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي سيشارك في اجتماع يُعقد، الجمعة، لما يعرف باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، أو مجموعة رامشتاين.



وهي تكتل من الدول، التي ترسل الأسلحة إلى أوكرانيا.



وأوضحت المجلة، في تقرير، أنّه من المتوقع أن يطلب زيلينسكي الحصول على مزيد من الأسلحة، سيما الصواريخ بعيدة المدى والدفاعات الجوية، خلال اجتماع دوريّ لوزراء دفاع، في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، في غرب ألمانيا.