بوتين: الهدف الرئيسي لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "الهدف الرئيسي" لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.



ورأى بوتين، أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي، أن "هدف العدو من مهاجمة منطقة كورسك الروسية كان إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا".



وأكد أن " قواتنا المسلّحة نجحت في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا" من منطقة كورسك الروسية.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الروسي أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك.