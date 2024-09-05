بوتين: أدعم هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية

أكد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين دعم المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخّل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.



وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا".



وأشار إلى أنّ المرشح الجمهوريّ والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا.