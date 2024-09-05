العراق وقّع اتفاقا مع إيرباص لشراء 12 مروحية قتالية

اتفق العراق مع شركة "إيرباص" الأوروبية على شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز كاراكال H225M، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".



ووقّع الاتفاق ممثل لـ"إيرباص هيليكوبترز" ولواء من القوات الجوية العراقية في مقر وزارة الدفاع في بغداد في وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.