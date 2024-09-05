أكد مسؤولان أميركيان ومصدران أمنيان مصريان لرويترز أن البيت الأبيض يسعى لتقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن العقبتين تتمثلان في مطالب إسرائيل بإبقاء الجيش في محور فيلادلفي وفي هوية الأفراد الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة التبادل.