الشرطة الألمانية تردي رجلا بعدما أطلق النار قرب قنصلية إسرائيلية

أردت الشرطة الألمانية رجلا بعدما أطلق النار قرب القنصلية العامة الإسرائيلية ومركز توثيق عن النازية في ميونيخ، حسبما أفادت السلطات المحلية.



وأفاد وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان للصحافة بأنّ الرجل "أطلق النار مرّات عدة" قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.



واشار إلى أنّ هذا العمل "قد يكون" مرتبطا بمكان القنصلية ومركز التوثيق عن النازية وبوقوعه يوم إحياء ذكرى الاحتجاز الدامي للرهائن الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ في الخامس من أيلول 1972.