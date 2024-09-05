الرئيس الإسرائيلي "رُوّع" بعد "الهجوم" في ميونيخ

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "الهجوم" في ميونيخ بـ"المروّع"، عندما أطلق مسلح النار على الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق للحقبة النازية في المدينة.



وأعلن هرتسوغ في منشور على منصة "إكس"، أنه "تحدث الآن مع الرئيس الألماني، صديقي العزيز فرانك-فالتر شتاينماير. أعربنا معا عن إدانتنا المشتركة وروعتنا من الهجوم هذا الصباح قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ".