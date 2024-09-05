رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة تفقد في زيارة مفاجئة اليوم الخميس الوضع الأمني على الحدود مع غزة.