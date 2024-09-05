وزيرة الخارجية الألمانية تبحث التطورات في غزة مع نظيرها السعودي



بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "آخر التطورات في غزة" مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في المحطة الأولى من جولتها في الشرق الأوسط لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.



وحطت طائرة بيربوك في الرياض قبيل منتصف ليل الأربعاء الخميس قبل أن تلتقي الوزيرة المنتمية لحزب الخضر الألماني نظيرها السعودي صباح الخميس.



وأوردت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على منصة اكس أنّ الوزيرين تبادلا "الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها".



كما ذكرت أنهما "بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك".



