مهندسون لرويترز: ناقلة نفط تحصل على موافقة لدخول ميناء الزويتينة الليبي

أفاد مهندسون لرويترز بأن ناقلة النفط "كريتي ساماريا" حصلت على موافقة لدخول ميناء الزويتينة الليبي مساء اليوم الخميس أو غدًا الجمعة لتحميل 600 ألف برميل من النفط الخام وستتجه إلى إيطاليا.