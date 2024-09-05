الشرطة الألمانية تتحدث عن "هجوم إرهابي" ضد القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

أعلنت الشرطة الألمانية أن "هجوما إرهابيا" ضد القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ في جنوب البلاد كان في طور الإعداد بعد إطلاق نار في عاصمة مقاطعة بافاريا أدى إلى مقتل المشتبه فيه.



وكتبت شرطة بافاريا في بيان: "نعتبر في الوقت الراهن أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي ضد القنصلية العامة لدولة إسرائيل".