البيت الأبيض يدعو بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم هاريس

دعا البيت الأبيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشيء من السخرية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين: "الأشخاص الوحيدون الذين يحددون هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة هم الشعب الأميركي ونحن سنكون ممتنين جدا لو توقف السيد بوتين عن التحدث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".