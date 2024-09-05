شولتس: لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية والتطرف الإسلامي

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس ألا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية والتطرف الإسلامي، بعدما قتلت الشرطة رجلا قالت إنه كان بصدد شن "هجوم إرهابي" ضد القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ.



وقال شولتس عبر حسابه في منصة إكس إنّ "ردّ الفعل السريع للشرطة في ميونيخ اليوم أتاح على الأرجح تجنّب أمور فظيعة، وأنا ممتنّ جدا لهم".