وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها الاردني... وبحث في نتيجة المفاوضات

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.



وأعرب عن رفض المزاعم التي يروّج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من غزة.



وأفاد بأن بلاده لن ترسل جنودها ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة كي لا تعرضهم لأي هجوم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.



بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها ترفض أي تغيير لوضع المقدسات، وأعربت عن قلق بلادها من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال معنية بحماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين.



كما أكدت رفض ألمانيا أي محاولات لزعزعة الأمن في القدس، مشددة على الحاجة لهدنة إنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وتعزيز المساعدات لأهالي غزة.