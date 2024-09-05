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أوبك: 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين
أخبار دولية
2024-09-05 | 12:27
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أوبك: 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان، أن ثمانية دول في تحالف أوبك+ وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية تشرين الثاني.
والدول الثمانية هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
أخبار دولية
أوبك
تخفيضات
الإنتاج الطوعية
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