أوبك: 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان، أن ثمانية دول في تحالف أوبك+ وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية تشرين الثاني.



والدول الثمانية هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.