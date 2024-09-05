خليل الحية: على الإدارة الأميركية التخلي عن الانحياز الأعمى لإسرائيل إن أرادت الوصول لصفقة

حضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الولايات المتحدة على "ممارسة ضغط حقيقي" على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، متّهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"التهرب" من التوصل إلى اتفاق.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية: "على الإدارة الأميركية ورئيسها جو بايدن، إن أرادوا الوصول فعلا إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، التخلي عن انحيازهم الأعمى للاحتلال الصهيوني، وممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته، وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا".



واعتبر الحية الذي يتخذ في الدوحة مقرا له، في كلمة له بثّتها الحركة أن "سلسلة المراوغات وفصول الخداع التي يمارسها نتانياهو للتهرب من استحقاق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار أصبحت مكشوفة تمامًا".