تعليق الدراسة وإلغاء رحلات جوية في جنوب الصين إستعدادًا لوصول إعصار قوي

علقت مدن في جنوب الصين الدراسة وألغت بعض الرحلات الجوية الخميس مع اقتراب الإعصار الكبير "ياغي" من مقاطعة هينان بعدما ازدادت شدته من عاصفة استوائية.



وتسبب الإعصار بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة لوزون الفيليبينية الرئيسية هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، وفق حصيلة رسمية.



وازدادت شدة "ياغي" ليصبح إعصارًا كبيرًا مع تحركه غربًا عبر بحر الصين الجنوبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مصحوبًا برياح وصلت سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة مع توجهه نحو هينان.



وقالت الوكالة إن "هينان رفعت الاستجابة الطارئة لياغي إلى أعلى مستوى عند الساعة 11:30 من صباح الخميس، وفق سلطة إدارة الطوارىء في المقاطعة".



ويتوقع أن يبلغ الإعصار البر الصيني عصر الجمعة سواء في هينان أو في غوانغدونغ المجاورة.



وتم تعليق العمل والدراسة وخدمات النقل المحلية اعتبارا من ظهر الخميس (04:00 ت غ) في هايكو، عاصمة هينان.