شولتس يلتقي زيلينسكي في فرانكفورت الجمعة

يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس في فرانكفورت (غرب) الجمعة اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أعلنت برلين.



وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنّ الرجلين سيلتقيان "على انفراد".



ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يُعقد فيه اجتماع لمجموعة الاتصال لحلفاء أوكرانيا الجمعة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في غرب ألمانيا.



ويتوقع أن يناقش وزراء الدفاع والممثلون العسكريون لدول المجموعة في رامشتاين سبل دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.