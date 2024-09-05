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المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 560 ألف متضرر من ظروف جوية "غير مسبوقة" في اليمن

أخبار دولية
2024-09-05 | 13:58
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المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 560 ألف متضرر من ظروف جوية &quot;غير مسبوقة&quot; في اليمن
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المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 560 ألف متضرر من ظروف جوية "غير مسبوقة" في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس أن الفيضانات العارمة والعواصف العنيفة التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة أثرت على 562 ألف شخص، مطلقة نداء عاجل لجمع 13,3 مليون دولار للاستجابة لحاجات المتضررين، وسط نقص التمويل.
     
وقالت المنظمة الأممية في بيان إنّ "الظروف الجوية غير المسبوقة تسبّبت بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ما أدى إلى نزوح الآلاف داخليا، والمجتمعات المضيفة بحاجة ماسّة إلى مساعدة".
     
وأضافت أنّه "استجابةً للفيضانات الشديدة والعواصف العنيفة التي أثرت على نحو 562 ألف شخص في اليمن، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء لجمع 13,3 مليون دولار أميركي لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للحياة".
     
ونقل البيان عن القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر قوله إن "حجم الدمار مروّع، ونحن بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفا". 
     
ومنذ أواخر تموز، تسببت أمطار غزيرة وفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق، بحسب المنظمة.
     
ونهاية آب، تسببت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة في محافظة المحويت في غرب اليمن ما أسفر عن فقدان أو مقتل أكثر من 40 شخصا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التي أشارت إلى أن عشرات المنازل دُمرت في المنطقة ما أرغم 215 عائلة إلى النزوح.
     
وكان 60 آخرون لقوا مصرعهم في فيضانات بدأت أواخر تموز، بحسب الأمم المتحدة.
     
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن "هذه الأمطار لم تؤدّ إلى خسائر مأسوية في الأرواح فحسب، إنما قضت أيضا على ممتلكات مجتمعات بأكملها ووسائل البقاء على قيد الحياة". 
     
وأكدت أن "التمويل الفوري ضروري لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا"، محذرة من أنه من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية السيئة في الأسابيع المقبلة.
      

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