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القضاء الأميركي يتهم خمسة عسكريين روس بشن هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا
أخبار دولية
2024-09-05 | 14:05
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القضاء الأميركي يتهم خمسة عسكريين روس بشن هجمات سيبرانية ضد أوكرانيا
وجّه القضاء الأميركي اتهامات لخمسة عسكريين روس بشنّ هجمات إلكترونية على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا قبل الغزو الروسي لهذا البلد.
وقال مساعد المدّعي العام ماثيو أولسن إنّ الحملة السيبرانية التي أطلق عليها اسم "ويسبر غيت" استهدفت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا والقضاء ووكالات مسؤولة عن سلامة الغذاء والتعليم.
أخبار دولية
القضاء الأميركي
عسكريين روس
هجمات سيبرانية
أوكرانيا
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