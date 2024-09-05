قائد الجيش الأوكراني: عملية كورسك ناجحة وقوات روسيا لم تتقدم في الشرق منذ أيام

أعلن قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح وأن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ ستة أيام.



وقال سيرسكي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): "خلال الأيام الستة الماضية لم يتقدم العدو مترا واحدا باتجاه بوكروفسك. وبعبارة أخرى، نقول إن استراتيجيتنا ناجحة".



ولفت الى أن الجيش لاحظ أيضا تراجعا في القصف وفي شدة الهجوم الروسي في قطاعات أخرى.