حملة هاريس تجمع أكثر من 300 مليون دولار في آب

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مصدرين لم تذكرهما بالاسم أن حملة كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر آب، وهو أكثر مما جمعه منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال نفس الفترة.



وقالت حملة ترامب أمس الأربعاء إن الحملة والحزب جمعا 130 مليون دولار في آب، وإن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار.