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ترامب: "الدعاية المعادية للسامية" قد تفقد جامعات أميركية الاعتماد
أخبار دولية
2024-09-05 | 17:47
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ترامب: "الدعاية المعادية للسامية" قد تفقد جامعات أميركية الاعتماد
أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب لمانحين يهود أن الجامعات الأميركية ستكون معرضة لخسارة الاعتماد والدعم الاتحادي بسبب ما وصفه "بالدعاية المعادية للسامية" إذا انتخب رئيسا.
وقال ترامب، متحدثا عن بعد لتجمع ضم أكثر من ألف متبرع من التحالف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: "يتعين على الجامعات أن تضع حدا للدعاية المعادية للسامية وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي".
وشهد حرم جامعات أميركية احتجاجات عنيفة خلال وقت سابق من العام وعبر طلاب عن معارضتهم للهجوم الإسرائيلي على غزة وطالبوا المؤسسات بوقف التعامل مع الشركات التي تدعم إسرائيل.
ويقول جمهوريون إن الاحتجاجات تظهر أن بعض الديمقراطيين معادون للسامية ويدعمون الفوضى. وتقول الجماعات التي دعت الى الاحتجاجات إن السلطات اعتبرت على نحو غير منصف انتقاداتها لسياسات إسرائيل معاداةً للسامية.
وفي كلمته، قال ترامب أيضا إنه سيمنع إعادة توطين اللاجئين من مناطق "موبوءة بالإرهاب" مثل غزة وسيعتقل "البلطجية المناصرين لحماس" الذين يشاركون في أعمال التخريب، في إشارة على ما يبدو لاحتجاجات الطلاب الجامعيين.
وفي عهد ترامب والرئيس جو بايدن، تم قبول أعداد مماثلة من الفلسطينيين في الولايات المتحدة كلاجئين. ومن السنة المالية 2017 إلى 2020 قبلت الولايات المتحدة 114 لاجئا فلسطينيا، وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، مقابل 124 لاجئا فلسطينيا من السنة المالية 2021 وحتى 31 تموز من هذا العام.
أخبار دولية
ترامب
الجامعات الأميركية
الدعاية المعادية للسامية
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