بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 160 مليون إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بإجمالي 650 صاروخًا خفيف الوزن ومتعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه إسترليني (213.13 مليون دولار) للمساعدة في حماية البلاد من الطائرات المسيرة والقصف الروسي.



وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الحرب في أوائل عام 2022. وطالبت أوكرانيا مرارًا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها.



وجاء الإعلان عن الإمدادات الجديدة من الصواريخ في الوقت الذي حضر فيه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، وهو تحالف مؤقت يضم نحو 50 دولة، في قاعدة جوية أميركية في ألمانيا.



وقالت وزارة الدفاع إنه في ضوء التزام الحكومة الجديدة بتسريع تسليم المساعدات إلى أوكرانيا، فمن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الصواريخ التي أعلن عنها اليوم الجمعة بحلول نهاية العام.



وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الصواريخ التي تصنعها شركة تاليس يبلغ مداها أكثر من ستة كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو.