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الوكالة الفلسطينية الرسمية: القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها

أخبار دولية
2024-09-06 | 00:55
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الوكالة الفلسطينية الرسمية: القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها
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الوكالة الفلسطينية الرسمية: القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الجمعة أن "القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها بعد عشرة أيام من العدوان".
 

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