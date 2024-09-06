الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة بالإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 أيلول الحالي، وذلك استجابةً لطلبات الدفاع.