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المتحدث بإسم الكرملين: على روسيا الرد على القيود الغربية على وسائل الإعلام
أخبار دولية
2024-09-06 | 01:09
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المتحدث بإسم الكرملين: على روسيا الرد على القيود الغربية على وسائل الإعلام
نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الجمعة إنه "على روسيا أن ترد بشكل مناسب على القيود التي يفرضها الغرب على وسائل الإعلام الروسية."
ووجهت وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي شبكة آر.تي الحكومية الروسية على صلة بما وصفته بأنه مخطط لاستئجار شركة أميركية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني.
وقال بيسكوف: "ننتقد الغرب بسبب اتباعه مسار تدمير وسائل إعلامنا في الخارج، إنهم يعرقلون نشر المعلومات، ويعرقلون عمل صحفيينا".
وأضاف: "بالطبع، في هذا الوضع من المواجهة المحتدمة، لا بد من المعاملة بالمثل. ولذلك يتعين علينا أن نرد بالشكل المناسب".
لكنه لم يقدم أمثلة للخطوات التي قد تتخذها موسكو ردًا على قضية آر.تي.
أخبار دولية
الكرملين:
روسيا
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