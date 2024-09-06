مؤسس تيليغرام: كان على السلطات الفرنسية تقديم شكوى للشركة وليس إعتقالي

إعتبر مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.



ونفى دوروف عبر حسابه على تيليغرام في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أن يكون التطبيق مرتعًا للفوضى.



وجرى اعتقال دوروف الذي يحمل الجنسية الفرنسية أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلًا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.