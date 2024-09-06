بلينكن: على حماس وإسرائيل حل القضايا المتبقية من أجل إبرام إتفاق لوقف إطلاق النار

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس أنه يتعين على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التوصل إلى حل للقضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال بلينكن في إفادة صحفية إنه جرى التوافق على نحو 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما في ذلك قضية ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.



وأضاف بلينكن: "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن ينقلا قطر ومصر لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل". وتقوم الولايات المتحدة وقطر ومصر بدور الوساطة بين الطرفين.