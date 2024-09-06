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بلينكن يعلن عن مساعدات جديدة لهايتي ويدعو لمزيد من الجهود لتمويل القوة الدولية
أخبار دولية
2024-09-06 | 01:21
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بلينكن يعلن عن مساعدات جديدة لهايتي ويدعو لمزيد من الجهود لتمويل القوة الدولية
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 45 مليون دولار لهايتي، حاضًا الدول الأخرى على المساعدة في تمويل القوة الدولية في هذا البلد الذي دمره عنف العصابات.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في بور أو برنس: "في هذا الوقت الحرج، نحتاج إلى مزيد من الأموال. نحن بحاجة إلى مزيد من الأفراد لدعم أهداف هذه المهمة وتحقيقها"، مضيفًا: "نحن معكم!".
وشدد على ضرورة أن يشرع المسؤولون الهايتيون سريعًا في السير على الطريق نحو إجراء انتخابات.
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