15 قتيلًا جراء أمطار غزيرة في تشاد

لقي 14 تلميذًا ومعلمهم حتفهم ليل الأربعاء الخميس جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد شبه القاحل، وفق ما أعلنت السلطات.



وقالت السلطات في بيان: "ليل 4 إلى 5 أيلول، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي وضرب برق مدرسة بشكل مأسوي، مسفرًا عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين".



وأشار حاكم الإقليم لوكالة فرانس برس إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب بانهيار منزل، ما أدى إلى مقتل "15 شخصًا بينهم 14 طفلًا".