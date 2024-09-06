مقتل 17 طفلًا على الأقل بحريق في مدرسة في كينيا

لقي 17 تلميذًا على الأقل حتفهم بعدما شب حريق في المسكن التابع لمدرستهم في وسط كينيا، حسبما أفادت الشرطة الجمعة.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو: "هناك 17 قتيلًا جراء هذا الحادث وهناك أيضًا آخرون نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطرة".