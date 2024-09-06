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o
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مجموعة إتنية مسلّحة في بورما تقول إن هجوما جويا للمجموعة العسكرية الحاكمة قتل 11 مدنيا
أخبار دولية
2024-09-06 | 03:05
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مجموعة إتنية مسلّحة في بورما تقول إن هجوما جويا للمجموعة العسكرية الحاكمة قتل 11 مدنيا
أعلنت متحدثة باسم مجموعة إتنية مسلّحة في بورما أن هجوما جويا نسبته إلى المجموعة العسكرية الحاكمة أدى إلى مقتل 11 مدنيا في بلدة بولاية شان (شمال شرقي البلاد) قرب الحدود الصينية.
وقالت لواي ياي أو، من جيش تحرير تانغ الوطني: "قصف الجيش منطقتين في نامخام في ساعة مبكرة من صباح الجمعة".
وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 11 آخرين بجروح، مشيرة إلى تعرّض مكتب أحد الأحزاب السياسية المحلية لأضرار.
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