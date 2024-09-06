الصين تجلي أكثر من 400 ألف شخص في مقاطعة هاينان مع إقتراب إعصار ياغي

أجلت السلطات في مدينة هاينان الصينية الكبيرة (جنوب البلاد) أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، مع اقتراب إعصار ياغي، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الجمعة.



وتستعد الصين لما قد تكون أقوى عاصفة تضرب الساحل الجنوبي للبلاد منذ عقد. ويتوقع أن يصل ياغي إلى اليابسة بعد ظهر الجمعة في هاينان التي تعد وجهة سياحية معروفة، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المقاطعة.