أوكرانيا تعلن نجاح هجوم مضاد في مدينة نيويورك شرقي البلاد

أعلنت كتيبة أوكرانية أنها استعادت السيطرة على "جزء" من مدينة نيويورك التي سيطر عليها الروس، خلال هجوم مضاد ناجح في هذه المنطقة الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق)، في تقدم نادر هناك منذ أشهر.



وأعلن لواء آزوف على "تلغرام" أنه نجح "في استعادة السيطرة على جزء من نيويورك وفك الحصار" عن جنود أوكرانيين "محاطين بقوات العدو".